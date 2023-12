Milano, 1 dic. (LaPresse) – Un giro d’affari di 4,461 miliardi di euro per il Ponte dell’Immacolata. Lo rivela l’indagine realizzata da ACS Marketing Solutions per Federalberghi. Questo risultato sarebbe potuto essere ancora maggiore se non fosse stato per l’aumento dei prezzi che sta caratterizzando questo periodo. Infatti, il 35,6% dei vacanzieri ha deciso di ridurre la spesa per questa vacanza proprio a causa dell’inflazione. Come di consueto, la spesa dei turisti si distribuisce su tutte le componenti della filiera: il 23,2% del budget è destinato ai pasti, il 20,5% al pernottamento, il 28,9% ai viaggi e il 14,1% allo shopping.

