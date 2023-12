Dubai (Emirati Arabi Uniti), 1 dic. (LaPresse) – “L’Italia è al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento e continua a lavorare per una pace duratura”. Così la premier Giorgia Meloni nell’incontro avuto oggi con il presidente dello Stato d’Israele, Isaak Herzog, a margine dei lavori della Cop28 in corso a Dubai. Meloni e Herzog, riferisce una nota di palazzo Chigi, hanno concordato di continuare a tenersi in stretto contatto sulla crisi in corso. “Continua l’impegno umanitario italiano per Gaza, in coordinamento anche con Israele, tramite l’invio di medici pediatri negli Emirati Arabi Uniti e l’arrivo della nave Vulcano ad Al Arish”, conclude la nota.

