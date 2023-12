Madrid (Spagna), 1 dic. (LaPresse) – Vox si augura che la prossima Commissione europea, dopo l’elezione dell’Eurocamera a giugno, sia sostenuta da una maggioranza uguale a quella che governa in Italia, ovvero che includa il Partito popolare europeo, i Conservatori e Riformisti e il gruppo Identità e Democrazia, di cui fanno parte Lega, Afd e il Rassemblement national di Marine Le Pen. “Vogliamo che il Partito popolare europeo, insieme a Ecr e ID, arrivino a una maggioranza sufficiente per eleggere una nuova Commissione, che impedisca al Ppe di votare insieme ai Socialisti e Democratici”, ha detto a LaPresse l’eurodeputato di Vox Hermann Tertsch, parlando delle prossime elezioni europee. Rispetto alla possibilità che il Ppe apra a un’allenaza con ID, Tertsch ha sottolineato che non è necessario che i tre gruppi vadano “d’accordo su tutto” ma che è auspicabile che si uniscano per formare una “maggioranza” da “utilizzare per le cose importanti, come appunto l’elezione della Commissione” Ue. Con questa maggioranza, che sostituirebbe la cosiddetta maggioranza Ursula, si potrebbe porre fine “alla politica antioccidentale e anti-nord americana” a livello di Affari esteri, “che è stata portata avanti finora in Ue”, ha affermato Tertsch.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata