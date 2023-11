Roma, 30 nov. (LaPresse) – I due attentatori che questa mattina hanno aperto il fuoco contro una stazione dell’autobus all’ingresso dei Gerusalemme, uccidendo almeno due persone, erano affiliati di Hamas già condannati per attività terroristiche. Lo ha annunciato il servizio israeliano di sicurezza dello Shin Bet. Lo riporta Haaretz. Secondo lo Shin Bet a commettere l’attentato sono stati i fratelli Murad e Ibrahim Namer, residenti a Gerusalemme Est, rispettivamente di 38 e 30 anni. I due sarebbero affiliati ad Hamas e avevano già scontato pene detentive per il coinvolgimento in attività terroristiche. Murad, in particolare, aveva scontato una pena dal 2010 al 2020.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata