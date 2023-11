Dubai (Emirati Arabi Uniti), 30 nov. (LaPresse/AP) – L’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), l’agenzia delle Nazioni Unite, ha dichiarato che il 2023 sarà sicuramente l’anno più caldo mai registrato. L’Onu ha avvertito anche che la temperatura media dell’anno è in aumento di circa 1,4 gradi rispetto all’epoca preindustriale, un decimo di grado in meno rispetto all’obiettivo fissato per la fine del secolo dall’accordo sul clima di Parigi del 2015. Il Wmo ha pubblicato i risultati in occasione dell’inizio della conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima, che quest’anno si tiene a Dubai, città ricca di petrolio degli Emirati Arabi Uniti.

