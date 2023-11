Roma, 29 nov. (LaPresse) – Un uomo è stato ucciso a coltellate nella propria a abitazione in via Madonna del Calle, pieno centro storico di Priverno, in provincia di Latina. La compagna dell’uomo è stata gravemente ferita, sempre a coltellate, ed è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa della coppia. Sono in corso le indagini della stazione dei carabinieri che al momento non escludono alcuna pista.

