Roma, 27 nov. (LaPresse) – Due responsabili del servizio Giardini, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, risulterebbero indagati per la morte di Teresa Veglianti, la donna di 82 anni schiacciata sabato mattina, da un albero caduto. Dai primi accertamenti effettuati, negli uffici del servizio ‘unificato’ che si occupa della manutenzione e della cura del verde pubblico nel comune di Roma, è emerso che l’albero ‘incrimiato’ era stato catalogato come di categoria ‘D’ in quanto a rischio crollo e pertanto doveva essere abbattuto. Questa mattina, ai due responsabili, è stata notificata l’elezione di domicilio, dalla polizia locale di Roma Capitale, per l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata