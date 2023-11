Roma, 27 nov. (LaPresse) – E’ stato raggiunto l’accordo per altri due giorni di tregua nella guerra tra Hamas e Israele. Lo ha annunciato su X il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansar. “Lo Stato del Qatar annuncia, nell’ambito della mediazione in corso, che è stato raggiunto un accordo per prolungare di altri due giorni la tregua umanitaria nella Striscia di Gaza”, scrive Majed Al Ansar sul suo profilo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata