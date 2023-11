Milano, 27 nov. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sarà a New York per partecipare alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul conflitto tra Israele e Hamas e sulla questione palestinese-israeliana che si terrà mercoledì 29 novembre. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, come riporta Global Times.

