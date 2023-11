Roma, 27 nov. (LaPresse) – Hamas è disposta a negoziare anche sul rilascio dei soldati israeliani tenuti in ostaggio nella Striscia di Gaza. Lo ha detto Izzat al-Risheq, membro dell’ufficio politico di Hamas, al canale Al-Arabi del Qatar. Lo riporta Haaretz. L’esponente di Hamas ha, tuttavia, precisato che sul punto non sono ancora iniziate trattative e che la questione, in ogni caso, sarà affrontata separatamente rispetto a quella sul rilascio degli ostaggi civili. Di questo, ha aggiunto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu “è consapevole”. Secondo al-Risheq, Hamas ha anche informato l’Egitto e il Qatar di aver individuato altri ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza.

