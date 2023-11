Roma, 27 nov. (LaPresse) – In un comunicato Hamas ha confermato che è stato raggiunto un accordo per il prolungamento della tregua nella guerra in corso con Israele, con la mediazione di Qatar ed Egitto. Lo riporta al Jazeera. In precedenza Doha, tramite il portavoce del suo ministero degli Esteri Majed Al-Ansari, aveva annunciato che le parti hanno trovato l’intesa per prolungare di altri due giorni il cessate il fuoco in scadenza oggi.

