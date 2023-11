Milano, 25 nov. (LaPresse) – Sono stati trasferiti in mattinata i due detenuti autori del pestaggio in carcere ai danni di Alberto Scagni, 42enne autore dell’omicidio della sorella Alice, che sta scontando nel penitenziario di Valle Armea la condanna a 24 anni e 6 mesi per il delitti. I due compagni di cella, due detenuti stranieri, sono stati spostati in mattinata in due diverse strutture penitenziarie su decisione del tribunale, come ha reso noto Fabio Pagani, segretario ligure del Uilpa polizia penitenziaria, che dopo l’episodio è tornato a denunciare la situazione degli agenti penitenziari tra organici carenti e difficoltà a garantire la sicurezza, anche del personale, nelle strutture.

