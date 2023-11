Roma, 25 nov. (LaPresse) – È appena atterrato a Francoforte l’aereo Falcon 900 che riporterà Turetta in Italia. L’aereo è partito stamattina verso le 8 da Ciampino. A bordo il personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Lo Scip ha infatti supportato l’attività di ricerca di Turetta, infatti nelle more dell’emanazione del Mae da parte della competente Autorità Giudiziaria ha inserito nel Sistema d’Informazione Schengen-Sis Turetta come persona da rintracciare e l’autovettura come veicolo da sorvegliare. Proprio queste attività hanno consentito di avere due ulteriori rilevamenti della targa in Austria di poco oltre il confine italiano. A Venezia, aeroporto di arrivo del volo Cai, a Filippo Turetta sarà notificata dalla Polaria l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

