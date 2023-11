Milano, 24 nov. (LaPresse) – Verrà siglato oggi alle ore 14, secondo quanto apprende LaPresse, l’accordo per la ricostruzione della funivia del Mottarone, in occasione del Forum Internazionale del Turismo che si tiene oggi e domani a Baveno. Al Forum è presente anche la ministra del Turismo Daniela Santanché. L’accordo, secondo quanto si apprende, coinvolge Regione Piemonte, Comune di Stresa e il Ministero. Il collegamento della funivia non è mai stato ripristinato dopo la strage del 23 maggio 2021, nella quale hanno perso la vita 14 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata