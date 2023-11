Roma, 24 nov. (LaPresse) – “La commissione di presunti esperti nominata dal ministero della Cultura ai tempi di Franceschini ha escluso il film di Paola Cortellesi, evento cinematografico dell’anno, venduto già in moltissimi paesi, dal meccanismo che elargisce fondi per film con un costo superiore ai 5 milioni di euro. Questo dimostra quanto i membri della commissione fossero molto presunti e molto poco esperti. Quando dicevamo, ministro Sangiuliano in testa, che il sistema complessivamente non funziona avevamo ragione. Non basta spendere tanti soldi, bisogna anche saperli spendere bene. Come ha già anticipato il ministro arriveranno presto le nomine della nuova commissione che, questa volta, non sarà composta da militanti ma da esperti veri. Quelli che merita il nostro cinema, vera eccellenza nazionale, e i suoi straordinari lavoratori”. Lo ha detto Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera.

