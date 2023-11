Milano, 24 nov. (LaPresse) – Tasso di positività al Covid in salita negli ultimi 7 giorni in Italia: il dato della settimana 16-22 novembre è del 17,6% contro il 15,3% di quella precedente, segnando così un aumento del 2,3%. È quanto emerge dall’aggiornamento settimanale del bollettino Covid in Italia pubblicato dal ministero della Salute.

