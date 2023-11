Roma, 23 nov. (LaPresse) – Sono 6.293 i casi di violenza sessuale registrati nel 2022, con un incremento del +19,3% rispetto all’anno precedente e una percentuale di donne, pari al 23,4%, che teme di poterne essere vittima. In crescita anche il numero di omicidi con vittime di sesso femminile che, con un +5% annuo, ha visto 126 donne perdere la vita. 24.570 sono gli episodi di maltrattamenti per mano di familiari e conviventi denunciati, in aumento del 3,5%, e 18.671 i casi di atti persecutori. Un problema aggravato dal fatto che il 61% degli italiani oggi, nel post-pandemia, trascorre più tempo in casa rispetto a cinque anni fa.

