Roma, 23 nov. (LaPresse) – “A Bruxelles ci sono agenti provocatori al servizio di un’altra potenza”. Lo ha detto il ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, dal palco del forum di Coldiretti in corso a Roma. Sul confronto con la Cina “io sono ottimista ma in Cina – ha detto il vicepremier – non ci sono cinesi che giocano contro i cinesi. In occidente invece c’è chi non fa l’interesse dell’Italia e dell’Unione Europea, ma quello della Cina. Io lunedì 4 sarà a consiglio ministri europeo dei trasporti a ribadire quello che da qualche anno la Lega sostiene da sola, da eretici e bestemmiatori in Chiesa: sostenere il ‘tutto elettrico’ dal 2035 è un suicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata