Roma, 23 nov. (LaPresse) – “L’arte e la musica non tollerano confini, superano ogni confine, questo messaggio che unifica e crea connessioni nella dimensione internazionale da un grande contributo alla vita internazionale e in questo periodo in cui la dissennatezza ci pone di fronte a guerre e atti di terrorismo la musica è davvero un antidoto importante per la vita del nostro mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale alla cerimonia per il 75esimo anniversario dell’Associazione Fonografici Italiani.

