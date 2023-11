Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Il governo già ha annunciato che intende rivedere la norma” sulle pensioni degli operatori sanitari “e faremo in modo che non subisca alcun tipo di penalizzazione chi accede alla pensione di vecchiaia o chi ha elevata anzianità contributiva”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al premier time al Senato, rispondendo a una interrogazione del Pd, in riferimento alla misura prevista nella legge di Bilancio.

