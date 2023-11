Caserta, 23 nov. (LaPresse) – Finisce con lo scooter in un tombino a Mondragone (Caserta), muore 50enne. A perdere la vita Giuseppe Pagliuca: stando ad una prima ricostruzione dei fatti, mentre era in sella al suo scooter Scarbeo, ha sbandato dopo essere finito in un tombino. Ha perso quindi il controllo ed è caduto. Un impatto fatale, l’uomo sarebbe morto infatti sul colpo. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata