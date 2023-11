Milano, 22 nov. (LaPresse) – “Oggi facciamo una cosa grossa e importante per la scuola, facciamo partire per la prima volta una grande mobilitazione nelle scuole contro il maschilismo, la violenza di genere e nei confronti delle donne. Non cerchiamo di distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica da una iniziativa così belle e che per la prima volta avviene in Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, presentando in conferenza stampa a Palazzo Madama il progetto per le scuole ‘Educare alle relazioni’. “Faccio riferimento alle parole dell’onorevole Schlein: su queste cose è gravissimo, è un peccato dividerci. Apprezzo l’intrevento dell’onorevole Schlein e invito tutti – parlamentari, giornalisti e società civile – a discutere per migliorare questo progetto e non a sprecare tempo in polemiche inesistenti”, ha aggiunto Valditara.

