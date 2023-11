Milano, 22 nov. (LaPresse) – In alcuni casi, anche se sempre meno, la violenza fisica nella coppia resta ancora tollerata. Il 2,3% delle persone ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che “un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo”, per il 4,3% dei cittadini è accettabile sempre o in alcune circostanze che “in una coppia ci scappi uno schiaffo ogni tanto”. È quanto emerge dai primi risultati dell’Indagine sugli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della violenza diffusi dall’Istat. I dati provvisori sono relativi al periodo maggio-luglio 2023. Sebbene l’indagine non sia ancora conclusa, e pertanto non sia possibile un confronto puntuale con quanto rilevato sugli stessi temi nel 2018 – sottolinea l’Istat – emerge una minore tolleranza rispetto alla violenza nella coppia, in particolare per quanto attiene al controllo.

