Roma, 22 nov. (LaPresse) – Gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini sono impegnati “per ridurre al massimo i disagi dei cittadini in vista dello sciopero generale dei trasporti proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì, complicando la ripresa della settimana lavorativa”. Lo riferiscono fonti del dicastero di Porta Pia.

