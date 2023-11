Milano, 22 nov. (LaPresse) – “Questo progetto si intitola educare alle relazioni e affonda le sue radici nel progetto Educare al rispetto che risale al 2015. Di quel progetto è una evoluzione molto significativa. E’ la prima volta che in Italia si fa un esperimento di questo tipo, è la prima che si intende affrontare di petto il tema del maschilismo, della violenza psicologica e anche fisica nei confronti del genere femminile”. E’ quanto ha sottolineato “con forza” il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, presentando in conferenza stampa a Palazzo Madama il progetto per le scuole ‘Educare alle relazioni’.

