Milano, 22 nov. (LaPresse) – La direttrice esecutivo dll’Unicef Catherine Russell ha descritto Gaza come il posto più pericoloso al mondo per essere un bambino e si è espressa con forza contro ulteriori operazioni militari israeliane nel sud della Striscia. Parlando al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Russell ha affermato che solo un immediato cessate il fuoco umanitario potrà “mettere fine a questa carneficina” a Gaza. “Affinché i bambini sopravvivano e gli operatori umanitari restino e operino efficacemente, le pause umanitarie semplicemente non sono sufficienti”, ha aggiunto, come riporta Al Jazeera. Russell è intervenuta a una riunione del Consiglio di sicurezza convocata dagli Emirati Arabi Uniti e da Malta per affrontare la situazione delle donne e dei bambini a Gaza.

