Roma, 22 nov. (LaPresse) – Il governo israeliano ha approvato l’accordo che garantirà il rilascio di circa 50 ostaggi rapiti a Gaza durante l’attacco terroristico del 7 ottobre. Lo riporta The Times of Israel. “Il governo israeliano è impegnato a riportare a casa tutti i rapiti. Stasera il governo ha approvato il progetto della prima fase del raggiungimento di questo obiettivo, secondo il quale almeno 50 persone rapite – donne e bambini – saranno rilasciati nell’arco di quattro giorni, durante i quali ci sarà una pausa nei combattimenti”, ha scritto in una nota l’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu.

