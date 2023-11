Roma, 22 nov. (LaPresse) – Il Qatar ha confermato l’accordo per un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas in cambio del rilascio degli ostaggi detenuti dall’organizzazione palestinese, specificando che l’inizio della tregua verrà annunciato nelle prossime 24 ore. La pausa nei combattimenti durerà 4 giorni. Lo riporta The Times of Israel. “L’inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore e durerà quattro giorni, salvo proroga”, si legge nella nota. “L’accordo prevede il rilascio di 50 donne e bambini civili in ostaggio attualmente detenuti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di un certo numero di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Il numero delle persone rilasciate aumenterà nelle fasi successive dell’attuazione dell’accordo”.

