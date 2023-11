Città del Vaticano, 22 nov. (LaPresse) – “Questa mattina ho ricevuto due delegazioni, una di israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza e altri di palestinesi che hanno parenti prigionieri in Israele. Loro soffrono tanto. Ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno questo, ma qui siamo andati oltre. Questa non è guerra ma terrorismo”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale del mercoledì.”Per favore andiamo avanti per la pace, pregate per la pace. Pregate tanto per la pace. Che il Signore metta mano. Che il Signore ci aiuti a risolvere i problemi e non andare avanti con le passioni che alla fine uccidono tutti. Preghiamo per il popolo palestinese, preghiamo per il popolo israeliano perché venga la pace”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata