Milano, 22 nov. (LaPresse) – “Tutti noi sentiamo il dolore delle guerre. Sapete che dalla fine della seconda guerra mondiale le guerre hanno imperversato in varie parti del mondo. Quando sono lontane, forse non le sentiamo con forza. Ce ne sono due molto vicine che ci fanno reagire: Ucraina e Terra Santa. È pesante quello che sta accadendo in Terra Santa. È molto pesante. Il popolo palestinese, il popolo di Israele, hanno il diritto alla pace, hanno il diritto di vivere in pace: due popoli fratelli”. Così Papa Francesco nel video appello per la campagna speciale di preghiera per la pace nel mondo e in Terra Santa diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata