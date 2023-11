Roma, 22 nov. (LaPresse) – “Il rilascio di 50 ostaggi israeliani e di altre nazionalità e la pausa concordata oggi tra Hamas e il governo di Israele, che secondo quanto appreso sarà di almeno quattro giorni fino ad un possibile prolungamento a sei, è una buona notizia. Questo accordo concede alle famiglie di entrambe le parti il tempo necessario per ritrovarsi con i propri cari e piangere coloro che hanno perso. Sarebbe però ottimistico vedere in questo accordo, l’inizio di un percorso che possa portare ad un cessate il fuoco permanente. Una soluzione che purtroppo sembra ancora lontana, ma che deve restare la priorità”. Lo dichiara Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia. “I prossimi giorni si esauriranno in un disperato sforzo umanitario che allevierà solo in minima parte le immani sofferenze che stanno vivendo i civili palestinesi. – continua Pezzati – Per poter mettere in campo la risposta umanitaria necessaria, dopo oltre 1 mese di guerra, non ci sono pause abbastanza lunghe, né corridoi abbastanza ampi per fare fronte alla gravità della situazione. Per questo lanciamo un appello urgente alla comunità internazionale e al Governo italiano, perché esercitino tutte le pressioni diplomatiche necessarie a raggiungere un cessate il fuoco duraturo, che garantisca l’ingresso senza ostacoli degli aiuti umanitari a Gaza sia da Israele che attraverso l’Egitto, comprese le vitali forniture di carburante. L’auspicio è che tutto questo sia il primo passo verso la ripresa del processo di Pace”.

