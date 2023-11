Roma, 22 nov. (LaPresse) – La tregua, parte dell’accordo raggiunto con Israele per la liberazione di 50 ostaggi, inizierà domani alle 10 locali (le 9 in Italia ndr). Lo ha detto Moussa Abu Marzouk, membro del’ufficio politico di Hamas. Lo riporta The Times of Israel. Marzouk ha affermato che la maggior parte degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati hanno cittadinanza straniera, senza specificare se possiedono anche passaporti israeliani. Da parte di Tel Aviv, al momento, non è arrivata alcuna conferma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata