Roma, 22 nov. (LaPresse) – Filippo Turetta, accusato dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, arriverà in Italia venerdì in giornata, con un volo militare a bordo del quale ci sarà l’aliquota dell’Arma dei Carabinieri dello ‘Scip’, il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia. Ancora non è stato reso noto l’aeroporto dove atterrerà l’aereo, se si tratterà di un aeroporto civile o militare di Roma o del nord Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata