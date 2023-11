Milano, 21 nov. (LaPresse) – Tre persone sono state arrestate, a Pompei, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenni e pornografia minorile. Gli agenti del Commissariato di Pompei hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Salerno, su richiesta della Procura di Salerno, per fatti commessi tra Scafati e Pompei a partire dal 2008.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata