Roma, 21 nov. (LaPresse) – “La ragione fondamentale” della guerra tra Israele e Hamas è il fatto che “i diritti del popolo palestinese alla sopravvivenza e al ritorno sono stati a lungo ignorati”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso del vertice virtuale dei Brics sulla crisi in Medioriente. Lo riporta Xinhua. “Ho sottolineato molte volte che il modo fondamentale per risolvere la ciclicità dei conflitti israelo-palestinesi è attuare la ‘soluzione dei due Stati’ – ha insistito Xi – ripristinare i diritti legittimi della nazione palestinese e istituire uno Stato palestinese indipendente. Senza una soluzione giusta alla questione palestinese, non ci saranno pace e stabilità durature in Medioriente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata