Roma, 21 nov. (LaPresse) – Anche da Israele arriverebbero conferme sull’imminenza di un accordo fra Tel Aviv e Hamas per il rilascio di un cospicuo numero di ostaggi. Un alto funzionario israeliano, citato da Canale 12, ha spiegato che nonostante ci sia ancora del lavoro da fare, l’intesa si sta avvicinando. La fonte ha affermato che l’accordo dovrebbe prevedere la liberazione di 50 ostaggi, in particolare bambini, le loro madri e altre donne. Gli altri ostaggi dovrebbero essere rilasciati in cambio di un ulteriore prolungamento del cessate il fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata