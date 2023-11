Roma, 21 nov. (LaPresse) – Hamas sta ancora aspettando una risposta da parte di Israele sull’accordo per una tregua umanitaria. Lo ha detto ad Al Jazeera Khalil Al-Hayya, membro dell’ufficio politico dell’organizzazione palestinese. Hamas, ha proseguito Al-Hayya, da parte sua ha già fatto pervenire una sua risposta alle parti di Egitto e Qatar. Da questa mattina si rincorrono voci sull’imminenza di un accordo per il rilascio di un cospicuo numero di ostaggi di Hamas in cambio di una tregua.

