Roma, 21 nov. (LaPresse) – L’accordo sugli ostaggi che comporti il rilascio dei prigionieri palestinesi e l’ingresso di carburante nella Striscia di Gaza “potrebbe portare al disastro”. Questo il monito del ministro israeliano della Sicurezza nazionale nonché leader di ‘Potere ebraico’ Itamar Ben Gvir. Lo riporta The Times of Israel. Ben Gvir, in una dichiarazione, ha espresso preoccupazioni a seguito delle voci, sempre più insistenti, di un imminente accordo per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. “Sono molto preoccupato – ha affermato – perché si parla di un accordo. Non ci vengono rivelati i dettagli, non ci viene detta la verità. Ma, secondo le voci, Israele commetterà un errore grave come quello commmesso” nel 2011 per ottenere il rilascio del soldato israeliano Gilad Shalit in cambio della liberazione di numerosi palestinesi.

