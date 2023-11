Roma, 21 nov. (LaPresse) – Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto oggi, su via Salaria all’altezza di San Giovanni in provincia di Rieti. Nello schianto mortale sono rimaste coinvolte due automobili e un camion. Sono in corso i rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna che è morta viaggiava a bordo di un’utilitaria. Nello scontro è rimasta ferita anche un’altra persona. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al Km. 70, in entrambe le direzioni.

