Milano, 21 nov. (LaPresse) – I carabinieri del Radiomobile di Como hanno arrestato un uomo marocchino di 25 anni per l’aggressione con l’acido cloridrico gettato in faccia alla ex fidanzata di 23 anni oggi pomeriggio a Erba in via Pontida. La giovane, anche lei di origini marocchine, è stata ricoverata in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna di Como per le ustioni al viso. Nell’aggressione è rimasto leggermente ferito anche un passante di 47 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata