Milano, 21 nov. (LaPresse) – Un minuto di ‘rumore’ in numerosi licei di Roma: così i ragazzi e le ragazze della Rete degli Studenti Medi della capitale e del Lazio “non rimangono in silenzio” per ricordare Giulia Cecchettin, morta a 22 anni, vittima di femminicidio e per il quale è stato arrestato in Germania l’ex fidanzato Filippo Turetta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata