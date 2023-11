Vigonovo (Venezia),21 nov. (LaPresse)- Filippo, Turetta “ha dimostrato una totale incapacità di autocontrollo, che è idonea a fondare un giudizio di estrema pericolosità e desta allarme in una società dove i femminicidi sono all’ordine del giorno”. È quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare della gip di Venezia, Benedetta Vitolo, con la quale è stato disposto il carcere per Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

