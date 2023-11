Vigonovo (Venezia), 21 nov. (LaPresse)- Filippo Turetta “appare inoltre un soggetto totalmente imprevedibile poiché, dopo avere condotto una vita all’insegna di un apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato”. È quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare della gip di Venezia, Benedetta Vitolo, con la quale e’ stato disposto il carcere per Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

