Milano, 20 nov. (LaPresse) – La Casa delle donne maltrattate di Milano e la onlus Svs Donna aiuta donna che affianca il Soccorso violenza sessuale del Policlinico supporta circa mille nuove donne ogni anno. Lo ha spiegato in una intervista a LaPresse Alessandra Kustermann, presidente della onlus Svs Dad. “I numeri sono leggermente in aumento, così come i numeri dei femminicidi”, ha detto Kustermann. “Le dimensioni del fenomeno – ha aggiunto il medico – sono sostanzialmente stabili: aumentano le donne che sanno riconoscere, anche grazie ai media, il fatto che quello che stanno vivendo è una violenza psicologica, economica o fisica. Nonostante questo, solo una piccola minoranza di esse poi denuncia. Sicuramente però comprendono che quello che stanno subendo è qualcosa che non hanno il dovere di sopportare, che nessuna relazione affettiva giustifica maltrattamenti fisici e psicologici che distruggono la loro autostima”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata