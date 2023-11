Milano, 20 nov. (LaPresse) – Il 21% di donne in età 15-64 – ovvero quasi una su cinque – non possiede un conto corrente personale (non cointestato) e questa percentuale non è diminuita nel 2022. Sono i dati che emergono dalle ricerche del Museo del Risparmio sul rapporto tra il mondo femminile e il denaro, resi disponibili a LaPresse, in vista di un evento dall’emblematico titolo ‘Quando il tuo amore ti chiede lo scontrino – violenza economica, un fenomeno sottovalutato’, che si svolgerà il 29 novembre prossimo (in presenza e online) nel ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Museo del Risparmio è stato creato da Intesa Sanpaolo per supportare bambini, giovani e adulti a ottenere un’educazione finanziaria concreta ed efficace. Fra gli studi del Museo anche quello condotto nel 2018 su un campione rappresentativo a livello nazionale sulle donne che possiedono un conto corrente.

