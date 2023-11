Milano, 20 nov. (LaPresse) – Il 60% delle donne delega volontariamente la gestione economica al partner e il restante 40% gestisce, da sola, unicamente le spese quotidiane. Sono i dati che emergono dalle ricerche del Museo del Risparmio sul rapporto tra il mondo femminile e il denaro, resi disponibili a LaPresse, in vista dell’evento intitolato ‘Quando il tuo amore ti chiede lo scontrino – violenza economica, un fenomeno sottovalutato’, che si svolgerà al Museo il 29 novembre prossimo (in presenza e online), alle 18, nel ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Il Museo del Risparmio si trova a Torino in via S. Francesco d’Assisi 8/A. Dai dati resi disponibili dal Museo del Risparmio gli uomini si dichiarano interessanti ad approfondire le proprie conoscenze in materia di denaro, invece, le donne, in larga parte, si dichiarano sostanzialmente disinteressate a saperne di più. I dati delle ricerche campionarie del Museo evidenziano dunque ancora una difficoltà delle donne e essere indipendenti soprattutto nelle decisioni economiche, anche ma non solo perché non percepiscono un proprio reddito. Inoltre, dall’ultima indagine Istat del 2021 emerge un andamento simile, che vede prevalere la violenza psicologica (89% circa) e quella fisica (68% circa) seguite dalla violenza economica (38% circa). E il Museo del Risparmio è pertanto particolarmente attivo sul tema della violenza economica.

