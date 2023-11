Barcellona (Spagna), 20 nov. (LaPresse/AP) – La popstar colombiana Shakira ha accettato un accordo con le autorità spagnole, nel primo giorno del processo che la vedeva imputata per frode fiscale, evitando così il rischio di una condanna al carcere. Shakira ha detto al magistrato, che presiede il processo a Barcellona, di aver accettato l’accordo raggiunto con i pubblici ministeri. In base a questo, la popstar riceverà una pena sospesa di tre anni e una multa di diversi milioni di euro. La cantante ha ammesso di non aver pagato al governo spagnolo 14,5 milioni di euro di tasse tra il 2012 e il 2014.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata