Milano, 21 nov. (LaPresse) – Il 47% degli edifici delle scuole italiane sono stati costruiti prima del 1976, e solo l’11% è progettato secondo la normativa antisismica. Solo sul 3% degli edifici sono stati effettuati interventi di adeguamento e miglioramento sismici. Lo rivelano alcuni dati elaborati da Cittadinanzattiva che saranno presentati domani a Ostia in vista della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole del 22 novembre e che LaPresse ha potuto visionare in anteprima.

