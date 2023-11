Madrid (Spagna), 20 nov. (LaPresse) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez si recherà in visita in Israele e Palestina giovedì 23 novembre. Lo ha annunciato la Moncloa. Si tratta del primo viaggio internazionale che il leader farà dopo aver assunto per la terza volta l’incarico di presidente del governo. Sanchez effettuerà la visita insieme al premier del Belgio, Alexander de Croo. La Spagna detiene attualmente la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue, che sarà assunta dal Belgio a partire da gennaio.

