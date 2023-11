Roma, 20 nov. (LaPresse) – Un operaio è morto questa mattina, dopo essere stato schiacciato da un macchinario in via Ludovisi, nel quartiere Sallustiano a poca distanza da via Veneto. L’uomo è morto sul colpo. L’incidente mortale sul lavoro, il 660esimo da inizio anno in Italia, è avvenuto all’interno di un cantiere che è stato sequestrato dai carabinieri della stazione di Roma e della compagnia di Roma Centro. Nell’area dove è avvenuta la tragedia erano presenti anche altri operai.

